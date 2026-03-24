Nelle recenti puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, si è assistito a un cambiamento nel trono over: uno dei protagonisti, Mario Lenti, non compare più nel programma. La decisione è stata annunciata durante la registrazione, con una conferma ufficiale da parte dei responsabili del programma. La conduttrice ha inoltre sollevato alcune questioni riguardanti il suo percorso nel dating show.

Uomini e Donne continua a far discutere con le ultime puntate andate in onda su Canale 5, tra tensioni in studio e sviluppi inattesi. Nel corso di un confronto acceso nel Trono Over, Maria De Filippi ha annunciato una notizia clamorosa che riguarda Mario Lenti, modificando una delle dinamiche più seguite delle ultime settimane. La vera professione di Cinzia Paolini Uomini e Donne: il ritorno al centro studio di Marina. La puntata si apre con il ritorno al centro studio di Marina Brochetta, già protagonista nelle registrazioni precedenti di uno scontro diretto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. La sua presenza riaccende subito il clima, riportando l’attenzione sulle tensioni già emerse. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Mario Lenti non fa più parte del trono over: Maria lo incastra

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