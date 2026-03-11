Giornata mondiale del rene screening gratuiti con gli specialisti dell' ospedale Civico

Domani, 12 marzo, in occasione della Giornata mondiale del rene, l'unità di Nefrologia dialisi e trapianto dell'ospedale Civico, diretta da Angelo Ferrantelli, organizzerà uno screening gratuito con gli specialisti. L'evento è promosso dalla Fondazione italiana del rene e dalla Società italiana di nefrologia e prevede visite gratuite aperte alla cittadinanza. La giornata mira a sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie renali.

Domani, 12 marzo, in occasione della Giornata mondiale del rene, promossa dalla Fondazione italiana del rene in collaborazione con la Società italiana di nefrologia, l’unità di Nefrologia dialisi e trapianto dell'ospedale Civico, diretta da Angelo Ferrantelli, aderirà all’evento realizzando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Sora, nella giornata mondiale del rene 2026: screening gratuiti all’Ospedale “SS. Trinità”In occasione della Giornata Mondiale del Rene, la ASL di Frosinone aderisce alla campagna internazionale promossa da FIR – Fondazione Italiana del... Leggi anche: Giornata mondiale del rene: il 12 marzo screening gratuiti in provincia Aggiornamenti e notizie su Giornata mondiale Temi più discussi: Giornata mondiale del rene 2026: l’importanza della prevenzione; Controlli gratuiti per la Giornata mondiale del rene; La Giornata Mondiale del Rene; Giornata Mondiale del Rene: il 12 marzo screening gratuiti al Perrino dalle 9 alle 15. Giornata Mondiale del Rene: screening gratuiti all’Arnas CivicoL'iniziativa si terrà giovedì 12 marzo a cura dell'UOC di Nefrologia Dialisi e Trapianto diretta da Angelo Ferrantelli. insanitas.it Giornata mondiale del Rene, in Campania una giornata per la prevenzioneIl 12 marzo è la Giornata Mondiale del Rene: il Gruppo Nefrocenter, che opera in ambito nefrologico, diabetologico e nella cura delle malattie metaboliche, promuove una intera giornata dedicata alla p ... ansa.it FOGGIA, GIORNATA MONDIALE DEL RENE: cineforum e confronto con gli studenti all’Altrocinema - facebook.com facebook