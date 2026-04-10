Sindrome bambino scosso | giornata con gli specialisti Aoup in piazza XX Settembre

Oggi a Pisa si svolge una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso, con incontri e approfondimenti organizzati dagli specialisti dell’Unità operativa di Pediatria e del Dipartimento materno-infantile. L’evento si svolge in piazza XX Settembre e coinvolge professionisti che forniscono informazioni sulla prevenzione e sui rischi legati a questa condizione. La giornata rappresenta un momento di confronto tra esperti e cittadini.

Pisa, 10 aprile 2026 - Anche quest’anno l’Unità operativa di Pediatria e il Dipartimento materno infantile dell’Aoup aderiscono all’iniziativa nazionale di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso dal titolo “Non scuoterlo!” che, a Pisa, si svolgerà sabato 11 aprile dalle 10 alle 17, con un punto informativo allestito in Piazza XX Settembre, dove si troveranno gli specialisti che spiegheranno a tutte le persone interessate come lo scuotimento violento dei neonati e dei bambini piccoli possa determinare traumi cerebrali con conseguenze gravissime e invalidanti. L’iniziativa è promossa da Terres des Hommes e Simeup-Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica e nell’edizione 2026 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sindrome bambino scosso: giornata con gli specialisti Aoup in piazza XX Settembre Sindrome del bambino scosso, cos’è e come evitare traumi. Appuntamento con gli specialistiPisa, 8 aprile 2026 – Anche quest’anno l’Unità operativa di Pediatria e il Dipartimento materno infantile dell’Aoup aderiscono all’iniziativa... Sindrome del bambino scosso: all’ospedale di Empoli una giornata informativaEmpoli (Firenze), 10 aprile 2026 – Un gesto brusco, spesso dettato dall’esasperazione, può avere conseguenze gravissime sulla vita di un neonato. Temi più discussi: Una giornata informativa sulla Sindrome del bambino scosso al San Giuseppe di Empoli; Potenza, il 12/04 Giornata sindrome bambino scosso; Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e Sant'Orsola in occasione della giornata nazionale; Sindrome del bambino scosso, giornata di sensibilizzazione in 150 piazze. Sindrome del bambino scosso: all’ospedale di Empoli una giornata informativaUn info point verrà allestito il 13 aprile nella hall al piano terra. Ecco di cosa si tratta e i consigli da seguire per prevenire danni che possono essere gravissimi ... msn.com Sindrome del bambino scosso, giornata di sensibilizzazione al Mazzini di TeramoTERAMO - Domenica 12 aprile dalle 8 alle 20 nell’atrio della Pediatria, al primo piano del Mazzini, si terrà una giornata di sensibilizzazione per la prevenzione della sindrome del bambino scosso. La ... ekuonews.it Ulss 2 Marca trevigiana. . Sai cos’è la Shaken Baby Syndrome Nel video la nostra dottoressa Giovanna Cendon, pediatra dell’Ospedale Ca’ Foncello, spiega cos’è la Sindrome del Bambino Scosso e perché è così importante conoscerla per proteggere i - facebook.com facebook Sindrome del bambino scosso, conseguenze gravissime per il neonato: eventi informativi con l'Azienda ospedaliera x.com