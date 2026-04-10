Sindrome bambino scosso | giornata con gli specialisti Aoup in piazza XX Settembre

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Pisa si svolge una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso, con incontri e approfondimenti organizzati dagli specialisti dell’Unità operativa di Pediatria e del Dipartimento materno-infantile. L’evento si svolge in piazza XX Settembre e coinvolge professionisti che forniscono informazioni sulla prevenzione e sui rischi legati a questa condizione. La giornata rappresenta un momento di confronto tra esperti e cittadini.

Pisa, 10 aprile 2026 - Anche quest’anno l’Unità operativa di Pediatria e il Dipartimento materno infantile dell’Aoup aderiscono all’iniziativa nazionale di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso dal titolo “Non scuoterlo!” che, a Pisa, si svolgerà sabato 11 aprile  dalle 10 alle 17, con un punto informativo allestito in Piazza XX Settembre, dove si troveranno gli specialisti che spiegheranno a tutte le persone interessate come lo scuotimento violento dei neonati e dei bambini piccoli possa determinare traumi cerebrali con conseguenze gravissime e invalidanti. L’iniziativa è promossa da Terres des Hommes e Simeup-Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica e nell’edizione 2026 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Sindrome bambino scosso: giornata con gli specialisti Aoup in piazza XX Settembre

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