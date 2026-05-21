Settimana della Scienza all’IC Petrarca di Montevarchi

La settimana della Scienza all’IC “Petrarca” di Montevarchi si svolge dal 22 al 26 maggio. Durante l’evento vengono organizzate attività pratiche e laboratori per gli studenti, con l’obiettivo di far conoscere diversi aspetti scientifici attraverso esperimenti e dimostrazioni. La scuola ha preparato incontri con esperti del settore e visite guidate a laboratori esterni. La manifestazione coinvolge tutte le classi e si svolge in vari spazi dell’istituto.

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Arezzo, 21 maggio 2023 – La scienza diventa esperienza concreta all’Istituto Comprensivo “Petrarca” di Montevarchi, dove torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico: la “Settimana della Scienza”, iniziativa ormai consolidata nella scuola secondaria di primo grado e capace di coinvolgere studenti, docenti e famiglie in un percorso di apprendimento basato su curiosità, sperimentazione e divulgazione. L’evento si svolgerà da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, ogni pomeriggio dalle 17 alle 19, nei locali della scuola media di piazza Cesare Battisti, che per l’occasione si trasformeranno in un vero e proprio spazio aperto alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settimana della Scienza all’IC “Petrarca” di Montevarchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montevarchi, maggio in musica all’Istituto Comprensivo PetrarcaArezzo, 05 maggio 2026 – All’Istituto Comprensivo Petrarca il mese di maggio si apre sotto il segno della musica, con un calendario fitto di... “Attraverso le porte”, gli studenti del Petrarca raccontano i personaggi illustri di MontevarchiArezzo, 20 maggio 2026 – Sabato 23 maggio la Sala del Consiglio di Montevarchi ospiterà “Attraverso le porte. Qui trovi la programmazione culturale della settimana. Per maggiori informazioni visita il sito web: spagnaculturaescienza.it Vuoi ricevere la newsletter? Iscriviti qui: gob.us13.list-manage.com/subscribe?u=81… x.com Riguardo all'evento della Scienza Folle... SIAMO noi a causare migliaia di morti, giusto? reddit Settimana della Scienza 2026: l’Istituto Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio diventa laboratorio di futuroIncontri con ricercatori del CNR, CERN e INFN hanno guidato gli studenti tra fisica, spazio e nuove tecnologie ... traniviva.it Settimana della scienza. L’Università al PertiniCAPANNOLIAll’Istituto comprensivo Sandro Pertini di Capannoli (che sovrintende sulle scuole di ogni ordine e grado di Capannoli, Terricciola e Lajatico), diretto dalla professoressa Serena Balatresi, ... lanazione.it