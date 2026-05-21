Sesto Fiorentino apre il mercatino dello sbaracco a favore di Att

A Sesto Fiorentino, il mercatino dello sbaracco è stato inaugurato oggi per raccogliere fondi a favore di Att. L’evento si svolge nel centro della città e coinvolge diversi commercianti locali che espongono prodotti in saldo. La manifestazione durerà fino a domenica e prevede anche iniziative collaterali, come musica e incontri con i volontari. La raccolta di fondi mira a sostenere progetti e attività dell’associazione Att.

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Sesto Fiorentino (Firenze), 21 maggio 2026 - A . Il 23 maggio in via Cavallotti, lato Coop, si svolgerà il mercatino dell’Associazione Tumori Toscana. Negli stand sarà possibile trovare abbigliamento, borse, accessori, calzature, profumeria. Tante occasioni per fare shopping e contribuire così a garantire cure e supporto domiciliari gratuiti a chi sta affrontando il tumore. L’Associazione Tumori Toscana Att, fondata nel 1999 dall’attuale presidente Giuseppe Spinelli, è nata per curare a domicilio gratuitamente i malati di cancro con medici, psicologi, infermieri, operatori sociosanitari e fisioterapista: tutti pagati dall’Associazione ma il servizio è completamente gratuito per chi lo riceve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto Fiorentino, apre il mercatino dello sbaracco a favore di Att ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festival dello yoga a Sesto FiorentinoIl 23 e 24 maggio il Parco dell’Oliveta a Sesto Fiorentino ospita il Festival dello Yoga, due giornate dedicate al benessere, alla consapevolezza e... Mercatino di primavera a Montelupo FiorentinoDomenica 29 marzo 2026, il centro storico di Montelupo Fiorentino si colora con il Mercatino di Primavera, un evento curato dai negozianti soci del... In #A11, code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti Prato ovest e l'allacciamento con la #A1 in direzione Firenze #viabiliTOS #viabiliFI x.com Sesto Fiorentino, apre il mercatino dello sbaracco a favore di AttSesto Fiorentino (Firenze), 21 maggio 2026 - A Sesto Fiorentino, apre il mercatino dello sbaracco a favore di Att. Il 23 maggio in via Cavallotti, lato Coop, si svolgerà il mercatino dell’Associazione ... lanazione.it Street Food Festival di primavera, tre giorni tra gusto e musica a Sesto FiorentinoTre giorni all’insegna della convivialità, per celebrare il buon cibo di strada e vivere il centro di Sesto Fiorentino tra musica, spettacoli e sapori provenienti da tutta Italia. Dal 22 al 24 maggio ... 055firenze.it