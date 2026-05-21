Sesto Fiorentino apre il mercatino dello sbaracco a favore di Att

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sesto Fiorentino, il mercatino dello sbaracco è stato inaugurato oggi per raccogliere fondi a favore di Att. L’evento si svolge nel centro della città e coinvolge diversi commercianti locali che espongono prodotti in saldo. La manifestazione durerà fino a domenica e prevede anche iniziative collaterali, come musica e incontri con i volontari. La raccolta di fondi mira a sostenere progetti e attività dell’associazione Att.

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Sesto Fiorentino (Firenze), 21 maggio 2026 - A . Il 23 maggio in via Cavallotti, lato Coop, si svolgerà il mercatino dell’Associazione Tumori Toscana. Negli stand sarà possibile trovare abbigliamento, borse, accessori, calzature, profumeria. Tante occasioni per fare shopping e contribuire così a garantire cure e supporto domiciliari gratuiti a chi sta affrontando il tumore. L’Associazione Tumori Toscana Att, fondata nel 1999 dall’attuale presidente Giuseppe Spinelli, è nata per curare a domicilio gratuitamente i malati di cancro con medici, psicologi, infermieri, operatori sociosanitari e fisioterapista: tutti pagati dall’Associazione ma il servizio è completamente gratuito per chi lo riceve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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