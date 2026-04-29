Festival dello yoga a Sesto Fiorentino

Il 23 e 24 maggio, nel Parco dell’Oliveta a Sesto Fiorentino, si svolge il Festival dello Yoga. L’evento di due giorni si concentra su attività di benessere, pratiche di consapevolezza e momenti di incontro con la natura. Durante le giornate si tengono sessioni di yoga, laboratori e incontri aperti al pubblico. L’evento è aperto a tutti gli interessati di diverse età e livelli di esperienza.