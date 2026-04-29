Festival dello yoga a Sesto Fiorentino
Il 23 e 24 maggio, nel Parco dell’Oliveta a Sesto Fiorentino, si svolge il Festival dello Yoga. L’evento di due giorni si concentra su attività di benessere, pratiche di consapevolezza e momenti di incontro con la natura. Durante le giornate si tengono sessioni di yoga, laboratori e incontri aperti al pubblico. L’evento è aperto a tutti gli interessati di diverse età e livelli di esperienza.
Il 23 e 24 maggio il Parco dell’Oliveta a Sesto Fiorentino ospita il Festival dello Yoga, due giornate dedicate al benessere, alla consapevolezza e alla connessione con la natura. L’evento propone un ricco programma di attività aperte a tutti, con sessioni di yoga e meditazione, stand di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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