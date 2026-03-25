Domenica 29 marzo 2026, nel centro storico di Montelupo Fiorentino si terrà il Mercatino di Primavera, organizzato dai negozianti associati al Centro Commerciale Naturale

Domenica 29 marzo 2026, il centro storico di Montelupo Fiorentino si colora con il Mercatino di Primavera, un evento curato dai negozianti soci del Centro Commerciale Naturale "Il Borgo degli Arlecchini". La manifestazione trasforma le vie principali del borgo in un'esposizione a cielo aperto, invitando cittadini e visitatori a una passeggiata tra le eccellenze del territorio e le atmosfere tipiche della stagione. L'offerta dell'evento spazia dall'artigianato di qualità alle proposte enogastronomiche locali, offrendo l'opportunità di riscoprire i sapori e la manualità della zona. Accanto a queste categorie, il mercato ospita anche settori dedicati ai fiori e alle piante, oltre a un mercatino delle pulci rivolto agli amanti del vintage e degli oggetti d'altri tempi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Mercatino di primavera a Montelupo Fiorentino

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