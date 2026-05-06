Hiv Roma Capitale e Farmacap lanciano i test gratuiti per la diagnosi precoce Ecco i giorni e le tappe

A Roma, cinque municipi ospitano incontri con unità mobili di Farmacap per offrire test gratuiti e anonimi per HIV, sifilide e HCV. Le giornate sono state programmate in diverse tappe, permettendo alle persone di effettuare la diagnosi precoce senza costi. Questi servizi sono rivolti a chi desidera conoscere il proprio stato di salute in modo semplice e rapido.

Test anonimi e gratuiti per Hiv, sifilide e Hcv in cinque municipi di Roma, effettuati dall'unità mobile di Farmacap. L'iniziativa partirà il 19 maggio e durerà fino al 19 giugno, in cinque tappe distinte. Test gratuiti Hiv a RomaI test gratuiti sono la prima grande iniziativa di Roma Capitale in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tumore della vescica, test gratuiti al Policlinico Abano per la diagnosi precoce Leggi anche: Hiv e malattie sessuali, nuovi test gratuiti da lunedì: Bergamo rafforza la prevenzione Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Roma Capitale della prevenzione: a Piazza del Popolo prende il via il tour dei 15 anni di Tennis & Friends; HIV, lo Spallanzani punta su terapie long acting e interventi sul territorio; Roma, a piazza del Popolo parte il tour dei 15 anni di Tennis & Friends. A seguito della riconsegna dell'area della Torre dei Conti da parte dei Vigili del Fuoco a Roma Capitale, a decorrere dalle ore 16,00 a Largo Ricci vengono ristrette le recinzioni del cantiere per tornare alla normalità, come stabilito dalla nuova Ordinanza del - facebook.com facebook