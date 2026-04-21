Screening gratuito per la diagnosi precoce dei tumori | dove rivolgersi

In Italia, la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori sono incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che assicurano a tutti i cittadini l'accesso a determinati servizi sanitari. Tra questi servizi, rientra anche lo screening gratuito per individuare precocemente eventuali tumori. Questa iniziativa permette a chi ne usufruisce di sottoporsi a controlli senza costi, presso strutture pubbliche o convenzionate, con l’obiettivo di individuare eventuali segnali di malattia in fase iniziale.

La prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori fanno parte dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè delle cure e dei servizi sanitari che devono essere garantiti a tutti i cittadini in Italia. Scoprire un tumore quando è ancora nelle sue fasi iniziali permette di curarlo meglio, con più.🔗 Leggi su Quicomo.it

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