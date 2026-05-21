Servizi sociali | stabilità a Potenza allarme per il Pollino

A Potenza, i servizi sociali dell'Ambito Lagonegrese si trovano in una situazione di incertezza legata alla scadenza del 30 giugno. La questione riguarda la possibilità di mantenere i posti di lavoro nel territorio del Pollino, dove l’attuale stabilità potrebbe essere compromessa. Si discute anche di come gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possano influire sulla continuità dei servizi e sulla tutela delle persone coinvolte, senza ancora avere risposte definitive.

? Punti chiave Cosa rischiano i servizi sociali dell'Ambito Lagonegrese dopo il 30 giugno?. Come può il PNRR salvare i posti di lavoro nel Pollino?. Chi sono i dodici professionisti la cui stabilità è ora a rischio?. Perché la stabilità di Potenza non risolve l'emergenza nelle aree interne?.? In Breve Scadenza contrattuale fissata per 12 professionisti dell'Ambito Lagonegrese-Pollino al 30 giugno.. Il personale coinvolto comprende 6 addetti amministrativi, 4 assistenti sociali e 4 psicologi.. Proposta UIL FPL prevede distacco presso Case di Comunità tramite fondi PNRR.. Rischio desertificazione servizi per le comunità del capofila Viggianello e zone interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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