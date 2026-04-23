Ingegneri a Potenza | la sfida di PIT tra innovazione e stabilità

Due ingegneri hanno presentato un nuovo progetto presso l'Ordine di Potenza che si chiama P.I.T. La presentazione è stata condotta da Maurizio Tolve e Telmo Petrelli, che hanno illustrato i dettagli del piano. L'iniziativa riguarda l'implementazione di soluzioni innovative nel settore ingegneristico, con un focus sulla stabilità strutturale e sull'uso di nuove tecnologie. La discussione si è svolta in un momento di confronto tra professionisti del settore.

? Cosa sapere Maurizio Tolve e Telmo Petrelli presentano il progetto P.I.T. per l'Ordine di Potenza.. La lista punta sulla continuità amministrativa e sull'innovazione digitale per gli ingegneri.. Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza Maurizio Tolve e il Presidente della Fondazione degli Ingegneri Telmo Petrelli hanno presentato il Progetto Ingegno Territorio (P.I.T.) per il rinnovo del Consiglio provinciale, puntando sulla prosecuzione di un cammino già tracciato. Nelle strade della provincia, dove il lavoro si misura con la precisione dei calcoli e la solidità delle pietre, la politica professionale prende una forma precisa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ingegneri a Potenza: la sfida di P.I.T. tra innovazione e stabilità Notizie correlate Caltanissetta: nasce la Fondazione Ingegneri, motore di innovazioneL’ingegneria nel territorio di Caltanissetta acquisisce un nuovo pilastro istituzionale con l’avvio operativo della Fondazione dell’Ordine degli... Vinitaly: la sfida di Confagricoltura tra innovazione e mercati esteriDal 12 al 15 aprile, la città di Verona ospiterà il consueto appuntamento internazionale con il settore vitivinicolo, vedendo Confagricoltura... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Potenza, il P.I.T. rinnova il ruolo degli ingegneri per sostenere innovazione e sviluppo territoriale; Ordine Ingegneri Potenza: nasce la proposta P.I.T. – Progetto Ingegno Territorio per il futuro della professione; Presentata la lista Ingegneri & Comunità per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza; Potenza: la Pm Gruppo Macchia conquista la Coppa Basilicata 2026. Complimenti!. Martedì 28 aprile al Carcere Borbonico l’iniziativa di Formedil con INAIL e Ordini professionali. Previsti 3 crediti formativi per ingegneri, architetti e geometri - facebook.com facebook L'argomento e' di lanca caprina. Assomiglia a quello del "Buttiamo decine di miliardi nel cesso cosi' possiamo dire di avere una inutile opera di ingegneria unica al mondo". x.com