Un’insegnante ha segnalato ai servizi sociali la presenza di cinque minori lasciati soli in casa, mentre i loro genitori erano in vacanza a Sharm el-Sheikh. La segnalazione è stata inviata dopo un sospetto di abbandono, seguito da un controllo delle autorità. I servizi sociali hanno avviato le verifiche e avrebbero preso provvedimenti in merito alla tutela dei minori coinvolti.

Una segnalazione partita da scuola, il sospetto che qualcosa non tornasse e poi la verifica: cinque minori lasciati da soli in casa mentre i genitori erano in vacanza sul Mar Rosso. È quanto accaduto a Trieste, dove i Servizi sociali sono intervenuti dopo essere stati allertati da un’insegnante. Secondo quanto riportato da Il Piccolo, la donna avrebbe raccolto i racconti di uno dei bambini e deciso di segnalare la situazione. Da lì è scattato un sopralluogo con la polizia locale che ha confermato l’assenza dei genitori, partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh in occasione del compleanno della mamma. Nei giorni successivi, la coppia avrebbe anche pubblicato sui social alcune immagini dal mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Partono per una vacanza a Sharm el-Sheikh e lasciano a casa i cinque figli minorenni: un’insegnante dà l’allarme e scatta l’intervento dei servizi sociali

Articoli correlati

Vanno a Sharm el-Sheikh e lasciano i cinque figli minori a casaErano partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli.

Partono per Sharm e lasciano 5 figli soli: choc a Trieste, intervengono i servizi socialiGenitori in vacanza, figli abbandonati: cosa è successo a Trieste Una vicenda che lascia sgomenti.

Tutto quello che riguarda Partono per una vacanza a Sharm el...

Temi più discussi: Vacanze di Pasqua, dove andare? Ecco 40 idee, in Italia e nel mondo, per una dolce fuga primaverile; Iran, l’effetto della guerra sulle vacanze di Pasqua: 4 milioni di italiani cambiano piano e tornano a chiedere polizze viaggio; Viaggi di Pasqua: il conflitto cambia i progetti degli italiani; Il ponte nascosto del 2026: ecco come fare 9 giorni di vacanza con 4 di ferie.

Partono per una vacanza a Sharm el-Sheikh e lasciano a casa i cinque figli minorenni: un’insegnante dà l’allarme e scatta l’intervento dei servizi socialiL'allarme è stato dato da un'insegnante. I servizi sociali hanno affidato i bambini a una comunità mentre i genitori erano in vacanza ... ilfattoquotidiano.it

Partono per Sharm e lasciano 5 figli soli: scatta l’intervento delle autoritàPartono per una vacanza a Sharm el-Sheikh lasciando a casa da soli cinque figli minorenni: è quanto accaduto a Trieste, dove una coppia è finita al centro di un intervento dei servizi sociali dopo la ... zoom24.it

Trieste, partono per Sharm e lasciano i figli soli: cosa è successo #trieste x.com

#Under19 Gli #Azzurrini partono con il piede giusto nella fase Elite di qualificazione all’Europeo: 3-0 all’Ungheria Guarda gli highlights https://tinyurl.com/2he62za7 #VivoAzzurro - facebook.com facebook