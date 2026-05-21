Serve un rilancio Focus commercio

Luzzara ha bisogno di un rilancio, in particolare nel settore commerciale. La lista civica guidata da Andrea Manfredini ha indicato come priorità il rafforzamento delle attività commerciali locali e la creazione di iniziative per attrarre clienti. Durante una riunione, è stato sottolineato che il commercio rappresenta un elemento cruciale per la vitalità del centro e per offrire servizi ai cittadini. La proposta include interventi specifici per rivitalizzare le attività commerciali e sostenere il settore.

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Le priorità della lista civica guidata da Andrea Manfredini? " Luzzara ha urgente necessità di rilancio economico, sociale e culturale, di una amministrazione capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, di valorizzare le potenzialità e di introdurre nuove progettualità: occorre una gestione che sia abile nel reperimento di risorse pubbliche. Il nostro obiettivo è la promozione di una comunità solida con particolare attenzione al rispetto delle regole di convivenza e ad un maggior coinvolgimento dei giovani", il concetto del candidato sindaco. Proprio per giovani e sport, la lista civica Manfredini Sindaco propone un ampliamento della palestra comunale con adeguamento delle normative anche per atleti paralimpici, arrivando pure alla riqualificazione del polo sportivo di via Panagulis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Serve un rilancio. Focus commercio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Speedex Tools Unveils Expanded Deira Flagship Store on 35th Anniversary in Dubai Sullo stesso argomento Confesercenti Parma: Chittolini guida il rilancio del commercio? Punti chiave Come può il nuovo presidio in centro fermare la desertificazione commerciale? Perché i giovani sotto i 35 anni stanno abbandonando le... Liberi e Forti, Picone propone il rilancio del commercio ad Avellino“Il commercio avellinese deve tornare ad essere il motore propulsivo dell’economia locale. Conti in calo, Cina e piano di rilancio: il futuro della Maserati si decide il 21 maggioAlla vigilia del piano industriale Stellantis, si moltiplicano le voci: quale sarà la direzione che Filosa traccerà per il Tridente? quattroruote.it