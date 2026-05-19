Liberi e Forti Picone propone il rilancio del commercio ad Avellino

Un rappresentante di un gruppo politico ha annunciato un piano per rilanciare il settore commerciale nella città. La proposta include agevolazioni per le nuove attività, campagne promozionali e incentivi per affitti a prezzi contenuti nel centro storico. L’obiettivo è rendere il commercio un elemento centrale dell’economia locale attraverso interventi strutturali e mirati. La proposta è stata presentata in una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli su tempi o modalità di attuazione.

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