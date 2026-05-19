Liberi e Forti Picone propone il rilancio del commercio ad Avellino
Un rappresentante di un gruppo politico ha annunciato un piano per rilanciare il settore commerciale nella città. La proposta include agevolazioni per le nuove attività, campagne promozionali e incentivi per affitti a prezzi contenuti nel centro storico. L’obiettivo è rendere il commercio un elemento centrale dell’economia locale attraverso interventi strutturali e mirati. La proposta è stata presentata in una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli su tempi o modalità di attuazione.
“Il commercio avellinese deve tornare ad essere il motore propulsivo dell’economia locale. Un obiettivo raggiungibile soltanto con un piano di intervento sistematico, che preveda agevolazioni per le nuove imprese, iniziative promozionali e incentivi per affitti calmierati nel centro storico”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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