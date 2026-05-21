Serve più attenzione verso giovani e famiglie
Durante questa campagna elettorale, si è parlato di un bisogno di maggiore attenzione rivolta a giovani e famiglie. Andrea Agostini ha definito il periodo come positivo, sottolineando che ha avuto l’opportunità di incontrare molte persone, presentare il proprio programma e spiegare le ragioni della propria candidatura. La campagna ha coinvolto vari incontri pubblici e momenti di confronto con i cittadini, offrendo spazi per condividere idee e ascoltare le esigenze della comunità.
Andrea Agostini, con quale parola descriverebbe questa campagna elettorale? "Positiva. È stato un periodo bello che ci ha permesso di incontrare tante persone, spiegare il nostro programma e raccontare le motivazioni che ci hanno spinto a candidarci". Che cosa è emerso dal confronto con i cittadini? "Tre concetti soprattutto: continuità, decoro e progettazione. Continuità perché ci sono opere pubbliche e progetti avviati dal 2017 che vogliamo portare avanti. Decoro perché è un tema sentito da tutti. E poi progettazione, perché Morciano deve avere una visione chiara". Sul fronte urbanistico avete parlato molto del centro storico. "Sì, ed è un tema che interessa molto i cittadini e i commercianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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