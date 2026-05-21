Serve più attenzione verso giovani e famiglie

Durante questa campagna elettorale, si è parlato di un bisogno di maggiore attenzione rivolta a giovani e famiglie. Andrea Agostini ha definito il periodo come positivo, sottolineando che ha avuto l’opportunità di incontrare molte persone, presentare il proprio programma e spiegare le ragioni della propria candidatura. La campagna ha coinvolto vari incontri pubblici e momenti di confronto con i cittadini, offrendo spazi per condividere idee e ascoltare le esigenze della comunità.

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Andrea Agostini, con quale parola descriverebbe questa campagna elettorale? "Positiva. È stato un periodo bello che ci ha permesso di incontrare tante persone, spiegare il nostro programma e raccontare le motivazioni che ci hanno spinto a candidarci". Che cosa è emerso dal confronto con i cittadini? "Tre concetti soprattutto: continuità, decoro e progettazione. Continuità perché ci sono opere pubbliche e progetti avviati dal 2017 che vogliamo portare avanti. Decoro perché è un tema sentito da tutti. E poi progettazione, perché Morciano deve avere una visione chiara". Sul fronte urbanistico avete parlato molto del centro storico. "Sì, ed è un tema che interessa molto i cittadini e i commercianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Serve più attenzione verso giovani e famiglie" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 5yo genius saves Emperor! Abandoned girl is a top doctor. Family regrets zutiefst! Sullo stesso argomento Leggi anche: Agroalimentare: analisi Ismea, cresce attenzione famiglie italiane verso frutta e verdura Cecchettin: “Anche a Sanremo serve più attenzione al linguaggio”ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento a Milano e il richiamo alla responsabilità culturale “L’attenzione al linguaggio andrebbe fatta sempre e... Serve più ascolto della società, più attenzione ai corpi intermedi e una visione europea più forte, perché davanti alle crisi globali la risposta non può essere la chiusura nazionale ma una maggiore integrazione politica. Ne ho parlato a @repubblica facebook.c x.com Qual è il tuo creatore di contenuti preferito (YouTuber, creatore di mappe, scrittore di avventure, ecc.) che merita più attenzione? reddit Rammarico Andrea Costa: Serve più attenzioneUn’altra gara intensa e giocata alla pari con una delle big di questo campionato, purtroppo senza aver portato a casa il bottino. L’Andrea Costa esce così dalla sconfitta in volata con Latina (foto ... ilrestodelcarlino.it Baroni sprona il Toro: Serve più attenzione e concretezza in attaccoIl Torino di Marco Baroni è chiamato a una prova di maturità. Dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Parma nello scorso turno, i granata vogliono rialzare la testa contro la Lazio, match in programma ... tuttosport.com