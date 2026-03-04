Cecchettin | Anche a Sanremo serve più attenzione al linguaggio

Un rappresentante culturale ha sottolineato a Milano l’importanza di prestare maggiore attenzione al linguaggio, anche nelle conversazioni più quotidiane come quelle sull’amore. Ha invitato a riflettere sulla responsabilità di usare parole consapevoli, evidenziando che questa attenzione dovrebbe essere costante e non limitata a contesti specifici come il festival di Sanremo.

L'intervento a Milano e il richiamo alla responsabilità culturale. "L'attenzione al linguaggio andrebbe fatta sempre e comunque, anche quando si parla d'amore". È questo il messaggio centrale lanciato da Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, intervenuto a margine della presentazione del Quaderno n. 12 del "Rapporto Giovani" all'Università Cattolica di Milano. Le sue parole arrivano nel pieno del dibattito sui testi dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, in particolare dopo le discussioni nate attorno al brano vincitore, "Per sempre sì" di Sal Da Vinci. Pur evitando giudizi diretti sulle canzoni in gara, Cecchettin ha sottolineato la necessità di una maggiore consapevolezza culturale anche nella musica popolare, soprattutto quando affronta temi delicati come l'amore.