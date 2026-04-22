Le famiglie italiane continuano a mostrare una preferenza crescente verso frutta e verdura, secondo un'analisi di Ismea. La tendenza si traduce in una maggiore attenzione a un’alimentazione sana e sostenibile, con molte persone che riscoprono il piacere di cucinare a casa. In questo quadro, si registra un interesse più forte per i prodotti vegetali rispetto al passato, evidenziando una modifica nelle abitudini alimentari.

Rimini, 22 apr. - (Adnkronos) - Le famiglie italiane confermano una forte attenzione verso un'alimentazione sana, sostenibile e orientata ai prodotti vegetali e riscoprono il piacere di cucinare a casa. È quanto emerge dall'analisi presentata da ISMEA in occasione di Macfrut 2026, dal titolo “Gli acquisti di frutta e verdura delle famiglie con figli under 16 – Le scelte delle famiglie che nutrono la generazione Alpha”. Il talk, organizzato nell'area Masaf-Ismea dedicata al Programma comunitario Frutta e Verdura nelle scuole, gestito dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, ha visto la partecipazione di Livio Proietti (Presidente Ismea), Sergio Marchi (Direttore Generale Ismea) e Mario Schiano Lo Moriello (Direzione Filiere e Mercati Ismea).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agroalimentare: analisi Ismea, cresce attenzione famiglie italiane verso frutta e verdura

Notizie correlate

Leggi anche: Epatite A: attenzione non solo al pesce, ma anche a frutta e verdura.

Leggi anche: Agroalimentare: Bando Ismea Investe 2026 sblocca 100 milioni, B.More supporta le imprese verso i finanziamenti.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Macfrut, cresce l’attenzione delle famiglie italiane verso frutta e verdura; Agroalimentare, intesa Ismea e Anasb per rafforzare settore bufalino; Ismea: Ok ddl passo importante sui temi centrali come tracciabilità e trasparenza.

Agroalimentare: analisi Ismea, cresce attenzione famiglie italiane verso frutta e verduraLe famiglie italiane confermano una forte attenzione verso un’alimentazione sana, sostenibile e orientata ai prodotti vegetali e riscoprono il piacere di cucinare a casa. È quanto emerge dall’analisi ... adnkronos.com

Macfrut, cresce l’attenzione delle famiglie italiane verso frutta e verduraRIMINI (ITALPRESS) – Le famiglie italiane confermano una forte attenzione verso un’alimentazione sana, sostenibile e orientata ai prodotti vegetali e riscoprono il piacere di cucinare a casa. E’ quant ... msn.com

Tutela Agroalimentare e Ambientale - facebook.com facebook

"L' export #agroalimentare funziona e cresce. #Confagricoltura non può che essere soddisfatta perché ha sempre creduto nei mercati internazionali. Bisogna prendere atto che i consumatori sono sempre più attenti alla salute, ed un’organizzazione aperta x.com