A Pozzuoli aumento CO2 e temperatura chiude un istituto scolastico | allarme bradisismo verifiche dei vigili del fuoco e Ingv in corso
A Pozzuoli, l’istituto scolastico Petronio di via San Gennaro Agnano è stato chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa in seguito a un aumento anomalo dei livelli di CO2 e della temperatura al piano terra dell’edificio. Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco e dell’Ingv per accertare eventuali collegamenti con il fenomeno del bradisismo e valutare le condizioni strutturali dell’edificio.
L’Istituto scolastico Petronio di via San Gennaro Agnano a Pozzuoli chiuso temporaneamente in via precauzionale a causa di un aumento anomalo dei livelli di anidride carbonica e della temperatura registrato al piano terra dell’edificio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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