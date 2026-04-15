A Pozzuoli aumento CO2 e temperatura chiude un istituto scolastico | allarme bradisismo verifiche dei vigili del fuoco e Ingv in corso

A Pozzuoli, l’istituto scolastico Petronio di via San Gennaro Agnano è stato chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa in seguito a un aumento anomalo dei livelli di CO2 e della temperatura al piano terra dell’edificio. Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco e dell’Ingv per accertare eventuali collegamenti con il fenomeno del bradisismo e valutare le condizioni strutturali dell’edificio.