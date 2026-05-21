Serie C Il Carpi può pensare alle vacanze È il giorno del rompete le righe

Il Carpi si prepara a chiudere ufficialmente la stagione sportiva con l’ultima seduta di allenamento, prevista per oggi. La squadra biancorossa ha concluso il campionato lo scorso 26 aprile con una partita a Guidonia, e nelle settimane successive ha svolto un lavoro di preparazione senza impegni ufficiali. Ora, i giocatori si apprestano a lasciare il campo, in attesa di riprendere le attività solo con l’inizio della nuova stagione.

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CARPI Il giorno del rompete le righe in casa Carpi. La formazione biancorossa oggi sosterrà l’ultima seduta della stagione, completando il lavoro durato quasi 4 settimane senza impegni agonistici dopo il match finale del campionato dello scorso 26 aprile a Guidonia. Giocatori, staff e sponsor si ritroveranno per una cena di saluti che sarà il commiato ufficiale della stagione e primo tassello del nuovo anno. Il patron Lazzaretti deve infatti iniziare a programmare il terzo anno di fila in C che al momento sembra avere due certezze, quella di mister Stefano Cassani e del ds Marco Bernardi. Sul primo non sembrano esserci dubbi per la permanenza, sul dirigente di Casina invece sono confermate le voci che vedono un interesse da parte della Reggiana che però è ancora solo in fieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi può pensare alle vacanze. È il giorno del rompete le righe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Avellino, fede e coesione a Montevergine prima del rompete le righe? Punti chiave Chi ha guidato la delegazione bianverde verso il Santuario? Come influirà questo momento sulla coesione del gruppo prima del rompete... Leggi anche: U.S. Avellino, arriva il rompete le righe per la squadra biancoverde Stasera 21° Giornata per la Serie C della eLudo League se la tua squadra è tra queste metti un like Si ringrazia @Icierre_Esport per il grande lavoro #eludo #revolution #fc26 #proclub x.com Serie C. Il Carpi può pensare alle vacanze. È il giorno del rompete le righeCARPI Il giorno del rompete le righe in casa Carpi. La formazione biancorossa oggi sosterrà l’ultima seduta della stagione, completando ... ilrestodelcarlino.it Prima e probabilmente ultima volta che uso Vinted reddit DIRETTA/ Carpi Rimini (risultato finale 2-1): vittoria dei padroni di casa (Serie C, 22 novembre 2025)Alla mezz’ora si sveglia il Rimini con la conclusione di sinistro di Piccoli: pallone che termina a lato di pochissimo. Carpi che continua ad essere pericoloso con il tiro di Figioli terminato alto ... ilsussidiario.net