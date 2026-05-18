A Montevergine si è svolta una visita di fede e unità tra i membri di una squadra locale, che si sono riuniti al Santuario prima della pausa natalizia. La delegazione, composta da diversi rappresentanti, è stata guidata da un dirigente del club. La presenza di tutti i partecipanti al momento religioso ha rafforzato il senso di gruppo, in vista della fine del campionato e della successiva pausa. La visita è stata un’occasione per condividere un momento di coesione prima della ripresa delle competizioni.

? Punti chiave Chi ha guidato la delegazione bianverde verso il Santuario?. Come influirà questo momento sulla coesione del gruppo prima del rompete le righe?. Perché la dirigenza ha scelto proprio questo luogo simbolico per la squadra?. Quali conseguenze avrà questo legame con il territorio sul futuro del club?.? In Breve Partecipazione di Antonella Gensale e Giovanni D'Agostino al pellegrinaggio irpino.. Messa celebrata dall'Abate Riccardo Luca Guariglia presso il Santuario.. Momento di coesione societaria prima della chiusura del ciclo agonistico.. Legame tra identità biancoverde e tradizioni religiose di Montevergine.. A Montevergine, il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, fede e coesione a Montevergine prima del rompete le righe

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