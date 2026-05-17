Brescia da urlo | tris al Casarano e semifinale a un passo
Il Brescia ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Casarano, realizzando tre gol e consolidando così la sua posizione nei quarti di finale dei playoff. Dopo un periodo senza partite ufficiali, la squadra di Corini si è presentata in campo determinata e ha dimostrato di essere in buona forma. La vittoria permette ai lombardi di avvicinarsi notevolmente alla qualificazione alla semifinale, con un risultato che lascia ben poche speranze agli avversari di recuperare nel ritorno.
Il Brescia riprende il cammino nei play off con una prova di forza che lascia pochi dubbi. Dopo settimane senza partite ufficiali, la formazione di Corini risponde presente sul campo del Casarano e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Al Capozza finisce 3-0 per i biancazzurri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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