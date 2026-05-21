Serie A2 Pistoia al casting per il ds | spunta Sartori frenata Bolognesi

Nel campionato di Serie A2, la squadra di Pistoia sta valutando diverse opzioni per il ruolo di direttore sportivo. Tra i nomi circolati spicca quello di Mauro Sartori, che sembra essere uno dei candidati principali. Nel frattempo, l'interesse verso un altro possibile candidato, Bolognesi, sembra aver subito una battuta d’arresto. La società sta ancora facendo le proprie valutazioni e non ha annunciato ufficialmente nessuna decisione. La scelta finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

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Mauro Sartori è il nome nuovo, e che no, nel mercato biancorosso per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo. Sembrava tutto fatto per Alessandro Bolognesi, attuale diesse di Rimini (con i romagnoli che, impegnati nei play off di serie A2, hanno battuto Pesaro 3-2 assicurandosi la semifinale contro Cividale), ma negli ultimi giorni pare ci sia stata una frenata. Pistoia ha allora puntato gli occhi proprio su Mauro Sartori, dirigente di grande esperienza e con un curriculum di tutto rispetto. Originario di Conegliano Veneto, classe 1970, Sartori è stato protagonista di un eccellente percorso da giocatore, che l’ha visto indossare le maglie di Trieste, Verona, Udine, Siena, Roseto e Teramo nella massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A2. Pistoia al casting per il ds: spunta Sartori, frenata Bolognesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Basket, serie A2 | Libertas Livorno-Estra Pistoia 60-68: amaranto inguardabili, piovono fischi al ModiglianiLa peggior prestazione stagionale costa una sonora sconfitta ai ragazzi di Diana, adesso distaccati dalla prime posizioni Festeggiano i quasi cento... Serie A2. Pistoia cambia: addio a Buva e CampograndeAncora movimenti di mercato in casa Pistoia, rivale dei biancorossi nella zona calda della classifica. Serie A2. Pistoia al casting per il ds: spunta Sartori, frenata BolognesiMauro Sartori è il nome nuovo, e che no, nel mercato biancorosso per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo. Sembrava tutto fatto per Alessandro Bolognesi, attuale diesse di Rimini (con i roma ... sport.quotidiano.net 1° turno Playout Serie A2 Old Wild West - La preview di gara 5 Ruvo-Pistoia - basketinside.com/a2-old-wild-we… x.com Pistoia è salva! L'Estra si prende Gara 5 a Ruvo di Puglia, che sfiderà RosetoLa Estra Pistoia conquista una salvezza pesantissima espugnando il parquet della Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 80-78 e confermando la permanenza in Serie A2 al termine di una sfida in ... pianetabasket.com