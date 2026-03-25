Basket serie A2 | Libertas Livorno-Estra Pistoia 60-68 | amaranto inguardabili piovono fischi al Modigliani

Nella partita di serie A2 di basket, l’Estra Pistoia ha battuto la Libertas Livorno con il punteggio di 68-60. La squadra di casa ha ricevuto numerosi fischi dal pubblico presente al Modigliani. I tifosi biancorossi, circa cento, hanno festeggiato la vittoria. La Libertas Livorno, reduce da 15 sconfitte nelle ultime 16 gare, ha mostrato difficoltà durante l’incontro.

La peggior prestazione stagionale costa una sonora sconfitta ai ragazzi di Diana, adesso distaccati dalla prime posizioni Festeggiano i quasi cento tifosi biancorossi mentre al Modigliani piovono fischi sonori. Un epilogo impensabile alla vigilia di Libertas Livorno-Estra Pistoia, con gli amaranto nettamente favoriti contro una squadra reduce da 15 sconfitte nelle ultime 16 partite. E invece al Forum i ragazzi di Diana offrono la peggior prestazione dell'anno, rincorrono quasi tutta la partita e quando mettono il naso davanti non hanno la forza di chiudere una partita che, alla fine, dice 60-68. Mattatore, nemmeno a dirlo, Gabriele Stefanini, l'ex Vigevano che si prende una rivincita personale contro la Libertas mettendo a segno 23 punti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, serie A2 | Libertas Livorno-Estra Pistoia 60-68: amaranto inguardabili, piovono fischi al Modigliani Articoli correlati Basket, serie A2 | Bi. Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket 82-77: gli amaranto prima dominano e poi rischiano, vittoria batticuore al Modigliani ForumCon qualche patema di troppo, dopo aver dominato 30’ e toccato anche 19 lunghezze di vantaggio, la Libertas torna al successo al PalaModigliani... Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta. LiveAl Modigliani Forum di Livorno gli amaranto di Diana cercheranno di riscattare il ko di Verona. Approfondimenti e contenuti su Basket serie A2 Libertas Livorno Estra... Temi più discussi: Mercoledì per l’Estra Pistoia Basket c’è il derby contro la Libertas Livorno; Serie A2, turno infrasettimanale in arrivo: le parole dei protagonisti; A2 13^R: Ueb contro Roseto per esaltare Cividale parola di Pilla e Marangon; Serie A2 Old Wild West 2025/26 – Tutto sulla 32 ^ giornata. Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta. LiveLa Libertas Livorno targata Bi. Emme Service torna al Modigliani Forum con il chiaro obiettivo di tornare a vincere per riscattare la sconfitta di Verona e riprendere il cammino verso il miglior piazz ... today.it Derby toscano per la Libertas Livorno: arriva la Estra PistoiaArchiviata la sconfitta di domenica a Verona, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna al Modigliani Forum per affrontare Estra Pistoia. Palla a due alle 20.45 di mercoledì 25 marzo ... pianetabasket.com LIBERTAS LIVORNO-ESTRA PISTOIA In diretta "Col Cuore In Gola" a fine partita ore 23.45 differita partita su #TVL - facebook.com facebook