La squadra di Pistoia ha annunciato l’addio a due giocatori, Buva e Campogrande, nel corso delle ultime ore. Si tratta di due cambiamenti significativi che interessano il roster in vista delle prossime partite di Serie A2. La società ha comunicato i trasferimenti senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. La notizia arriva in un momento di movimentato mercato nella zona bassa della classifica.

Ancora movimenti di mercato in casa Pistoia, rivale dei biancorossi nella zona calda della classifica. Dopo il ‘doppio’ cambio in panchina e vari cambi nell’organico, il club toscano nelle scorse ore ha annunciato pure le separazioni da Ivan Buva e Luca Campogrande, che hanno rescisso consensualmente gli accordi in essere. Il lungo croato lascia dunque Pistoia appena due mesi dopo il suo arrivo, nonostante le cifre ‘monstre’ sin qui tenute (21,7 punti e 9,8 rimbalzi di media). Campogrande, invece, era finito ai margini delle rotazioni già con Sacripanti: ora proverà a rilanciarsi in questo finale di stagione con la maglia di Cividale.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2. Pistoia cambia: addio a Buva e Campogrande

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