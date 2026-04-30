Le ultime settimane hanno portato a un cambio di scenario nel mondo delle panchine di calcio nazionali. Dopo l'addio di alcuni allenatori, si apre una fase di possibili sostituzioni e rinnovi, con nomi di grande esperienza in corsa per le posizioni di vertice. La situazione appare più complessa rispetto a dodici anni fa e il futuro delle panchine nazionali potrebbe riservare sviluppi imprevisti.

Attenti a quei due: Max Allegri e Antonio Conte (rigorosamente in ordine alfabetico). Tutto ruota attorno al loro futuro più o meno prossimo. Al netto delle suggestioni che portano a Pep Guardiola per la Nazionale, concentriamoci sulle trame di casa nostra. Sono impazienti di saperlo i vertici di Milan e Napoli, ma anche il prossimo presidente federale. Non è un mistero che la guida della panchina azzurra sia destinata ad uno di loro. Il bello è che a ruota ci sono tante altre scelte significative per i club più importanti della Serie A. La girandola è pronta, prepariamoci agli scossoni. Bisogna fare un salto indietro di quasi 12 anni per ritrovarli sulle stesse frequenze.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine: il futuro di Guardiola, Conte, Allegri e...

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