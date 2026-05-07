Serie A le partite della giornata 36 | probabili formazioni orari e dove vederle in tv

La 36ª giornata di Serie A si prepara a scendere in campo, con molte partite in programma e i dettagli delle probabili formazioni e orari già annunciati. Dopo il successo dell'Inter, che ha conquistato lo scudetto, l'attenzione si sposta sulla lotta per i posti in Champions League, dove quattro squadre si contendono due posti a distanza ravvicinata. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva, offrendo agli appassionati una panoramica completa degli ultimi turni della stagione.

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Milano, 7 maggio 2026 - All'orizzonte c'è la 36° giornata di Serie A. Archiviato il discorso Scudetto con il trionfo dell' Inter, a tenere banco è soprattutto la volata in chiave Champions League, con ben quattro formazioni nell'arco di cinque punti a giocarsi due posti. Se il Napoli sembra ormai certo di conquistare la qualificazione alla massima competizione continentale, diverso è il discorso per Milan e Juventus. I rossoneri, attesi dal duello con l' Atalanta, hanno due lunghezze di margine sui bianconeri, che sfidano in trasferta un Lecce in piena lotta per la salvezza. A sua volta, Madama vanta appena un punto di margine sulla Roma e tre sul Como: i giallorossi vanno a Parma, mentre i lariani a Verona.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, le partite della giornata 36: probabili formazioni, orari e dove vederle in tv Notizie correlate Serie A, 27esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partiteMilano, 26 febbraio 2026 - In arrivo c'è la 27° giornata di Serie A, che si aprirà con Parma-Cagliari, unico match in programma venerdì. Leggi anche: Serie A, oggi tre partite valide per la 28°giornata: dove vederle e probabili formazioni Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 35^ giornata; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Le partite di oggi: l'Inter cerca il punto per lo scudetto. Iniziano i playoff di Serie C. Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cremonese-Lazio e Roma-FiorentinaSerie A, 35esima giornata: il Lecce si gioca una fetta di salvezza in quel di Pisa, ma riflettori puntati su Como-Napoli e Inter-Parma. Scudetto a un passo. sport.virgilio.it Serie A, le partite di oggi: dove vedere Lecce-Fiorentina in diretta tv o streamingSerie A 2025/26, 33esima giornata: l'Inter ospita il Cagliari per l'allungo decisivo in chiave Scudetto, la giornata si chiude con Lecce-Fiorentina. Tutto il programma ... sport.virgilio.it ..se si vuole veramente la verità interrogare gli Arbitri dalla Serie C alla Serie A almeno degli ultimi dieci anni.. x.com Telesveva. . SERIE C | Casarano, c’è il marchio di Di Bari sulla cavalcata playoff. Ora sarà sfida al Renate #casarano #sport - facebook.com facebook