Serie A le partite della giornata 36 | probabili formazioni orari e dove vederle in tv
La 36ª giornata di Serie A si prepara a scendere in campo, con molte partite in programma e i dettagli delle probabili formazioni e orari già annunciati. Dopo il successo dell'Inter, che ha conquistato lo scudetto, l'attenzione si sposta sulla lotta per i posti in Champions League, dove quattro squadre si contendono due posti a distanza ravvicinata. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva, offrendo agli appassionati una panoramica completa degli ultimi turni della stagione.
Milano, 7 maggio 2026 - All'orizzonte c'è la 36° giornata di Serie A. Archiviato il discorso Scudetto con il trionfo dell' Inter, a tenere banco è soprattutto la volata in chiave Champions League, con ben quattro formazioni nell'arco di cinque punti a giocarsi due posti. Se il Napoli sembra ormai certo di conquistare la qualificazione alla massima competizione continentale, diverso è il discorso per Milan e Juventus. I rossoneri, attesi dal duello con l' Atalanta, hanno due lunghezze di margine sui bianconeri, che sfidano in trasferta un Lecce in piena lotta per la salvezza. A sua volta, Madama vanta appena un punto di margine sulla Roma e tre sul Como: i giallorossi vanno a Parma, mentre i lariani a Verona.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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