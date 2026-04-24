Serie A le probabili formazioni della 33esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le sfide

Dopo le sfide di andata e ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si torna a concentrarsi sulla Serie A. La 33esima giornata si avvicina, con le formazioni che vengono annunciate e gli orari delle partite confermati. Le sfide si svolgeranno in diversi stadi e saranno trasmesse su vari canali televisivi, offrendo agli appassionati italiani l’opportunità di seguire gli incontri dal vivo.

Milano, 24 aprile 2025 - Archiviate le semifinali di ritorno di Coppa Italia, è di nuovo tempo di Serie A. Il massimo campionato si appresta a vivere la sua 33° giornata, che sarà inaugurata dalla sfida fra Napoli e Cremonese, l'unica in programma oggi (venerdì 24 aprile). Il match più atteso di questo turno è ovviamente Milan-Juventus, con le due formazioni che si giocano la terza posizione della classifica. Fari puntati anche sull'Olimpico di Torino, dove i granata ospitano l' Inter. I nerazzurri potrebbero già cucirsi il Tricolore sul petto, ma servirà non solo la vittoria in terra piemontese, ma pure i mancati successi delle più dirette inseguitrici.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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