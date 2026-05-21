Al termine della stagione 202526 di Serie A, il Cies, l’istituto svizzero specializzato in analisi e statistiche sul calcio, ha pubblicato la sua formazione ideale. La top 11 comprende undici calciatori scelti in base ai dati raccolti durante il campionato, con un solo rappresentante italiano, un centrocampista che si è distinto per le sue prestazioni. La selezione si basa esclusivamente su numeri e analisi oggettive, senza commenti o valutazioni soggettive.

Anche questa Serie A è giunta al termine e il Cies (Centre International d’Étude du Sport, l’istituto di ricerca con sede in Svizzera che si occupa di analisi e statistiche sul calcio) ha stilato la sua top 11 di Serie A. Sorpresa, sorpresa: del Napoli c’è solo Politano, nonostante i soli due gol arrivati contro Lecce e Milan rispettivamente tra marzo e aprile. I dettagli. Serie A, la top 11 del Cies: c’è Politano. Premessa: La selezione è stata fatta tenendo conto delle prestazioni dei giocatori (otto aree di gioco per i giocatori di movimento e la differenza tra gol attesi e gol concessi per i portieri), dei risultati delle partite in cui i giocatori sono stati impiegati e del minutaggio giocato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A 2025/26, la top 11 stilata dal Cies: Politano unico azzurro presente

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