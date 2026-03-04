Top 11 Serie A | un nerazzurro presente nella migliore formazione della 27^

Nella 27ª giornata di Serie A, spicca la presenza di Federico Dimarco tra i migliori in campo. La sua prestazione si distingue nel contesto di un turno che ha visto vari giocatori mettere in mostra le proprie qualità. La formazione ideale, stilata sulla base delle performance, include un terzino nerazzurro che ha attirato l’attenzione per la continuità e l’efficacia dimostrata.

Top 11 Serie A. La 27^ giornata di Serie A conferma lo straordinario momento di forma di Federico Dimarco. L'esterno dell'Inter sta vivendo quella che, numeri alla mano, può essere considerata la sua miglior stagione in carriera, tra prestazioni di alto livello e continuità impressionante. A certificare il suo rendimento non ci sono soltanto le sensazioni dal campo, ma anche i riconoscimenti ufficiali. Grazie alla collaborazione tra la Lega Serie A e Fantacalcio, viene pubblicata ogni settimana una Top 11 basata sulle performance individuali: il nome di Dimarco è ormai presenza fissa, a conferma di un impatto costante sia in fase difensiva che offensiva.