Seria A2 | la semifinale Sorokas sbaglia il libero per il supplementare Cade la Fortitudo

Nella semifinale di Serie A2, la Fortitudo Bologna ha perso contro Verona con il punteggio di 60-59. La partita si è decisa all'ultimo secondo, con Sorokas che ha sbagliato un libero nel supplementare. La squadra di casa ha avuto nelle sue fila Braccio e Sorokas i giocatori più prolifici, con 13 e 17 punti rispettivamente. La gara è stata molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno lottato fino alla fine per ottenere la vittoria.

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Fortitudo Bologna 59 Verona 60 FLATS SERVICE: Braccio ne, Moore 13, Sarto 7, Anumba, Mastellari 3, Sorokas 17, Imbrò 8, Guaiana, Fantinelli 7, De Vico ne, Moretti 4. All. Caja. TEZENIS VERONA: Baldi Rossi 6, Loro 17, Poser, Bolpin 12, Ambrosin, Zampini 8, Johnson 8, McGee 6, Monaldi 3, Serpilli. All. Ramagli. Arbitri: Bartoli, Attard e Barlangieri. Note: parziali 9-14; 31-26; 44-43. Tiri da due: Fortitudo 1431; Verona 1022. Tiri da tre: 937; 1138. Tiri liberi: 47; 710. Rimbalzi: 44; 43. Primo morso amaro per la Fortitudo, che in gara-uno delle semifinali di A2 lascia il successo a Verona e torna a perdere a domicilio dopo 7 mesi. Padroni di casa ingessati in avvio (15 dal campo), con Fantinelli e soci che faticano a prendere ritmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seria A2: la semifinale. Sorokas sbaglia il libero per il supplementare. Cade la Fortitudo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fortitudo, Gara 1 di semifinale è amarissima: Sorokas sbaglia il libero decisivo. Vince VeronaFinisce nel modo più crudele e inaspettato Gara 1 di semifinale playoff al PalaDozza. Fortitudo ko con Verona: Sorokas sbaglia allo scadereBologna, 20 maggio 2026 – Primo morso amaro per la Fortitudo, che in gara-uno delle semifinali di A2 lascia il successo a Verona e torna a perdere a... La programmazione tv delle prime 3 gare di semifinale playoff di Serie A2 2026 su RaiSport HD - basketinside.com/a2-old-wild-we… x.com Serie A2, la programmazione TV delle semifinali playoff: ecco le dateLa programmazione tv delle prime 3 gare di semifinale playoff di Serie A2 2026 su RaiSport HD e Rai Play Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il partner televisivo RaiSport, rende nota la prog ... pianetabasket.com Serie A2 Playoff | Quarti di finale: calendario e tutti i risultatiLa fase più calda della stagione prende il via con i quarti di finale di Serie A2, dove ogni partita diventa un crocevia fondamentale. pianetabasket.com