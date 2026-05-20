Fortitudo ko con Verona | Sorokas sbaglia allo scadere
La Fortitudo ha perso la prima partita delle semifinali di Serie A2 contro Verona, subendo una sconfitta in casa dopo sette mesi. La gara si è conclusa con un errore di Sorokas allo scadere, che ha impedito alla squadra di ottenere la vittoria. La squadra di casa ha affrontato la sfida con impegno, ma non è riuscita a conquistare il risultato desiderato. La serie playoff prosegue e la squadra avrà occasione di reagire nella prossima sfida.
Bologna, 20 maggio 2026 – Primo morso amaro per la Fortitudo, che in gara-uno delle semifinali di A2 lascia il successo a Verona e torna a perdere a domicilio dopo 7 mesi. Padroni di casa ingessati in avvio (15 dal campo), con Fantinelli e soci che faticano a prendere ritmo. Di là gli Scaligeri sono chirurgici e, mentre un guasto al cronometro congela il match, il tabellone recita 2-7. Verona però smarrisce la bussola nella morsa difensiva biancoblù: Sorokas e il ‘Fante’ confezionano il 6-0 per rientrare in scia. A infiammare il ‘Madison’ è il tecnico a Baldi Rossi, reo di aver zittito la curva. Dopo 10’ di percentuali glaciali (417 Effe, 515 Verona), Johnson firma sulla sirena il 9-14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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