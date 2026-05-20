Fortitudo ko con Verona | Sorokas sbaglia allo scadere

La Fortitudo ha perso la prima partita delle semifinali di Serie A2 contro Verona, subendo una sconfitta in casa dopo sette mesi. La gara si è conclusa con un errore di Sorokas allo scadere, che ha impedito alla squadra di ottenere la vittoria. La squadra di casa ha affrontato la sfida con impegno, ma non è riuscita a conquistare il risultato desiderato. La serie playoff prosegue e la squadra avrà occasione di reagire nella prossima sfida.

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