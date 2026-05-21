Serena Bortone ha espresso un commento severo nei confronti di Ignazio La Russa dopo la sua battuta su ex ministre come Gelmini e Carfagna. La conduttrice ha definito le parole del politico come sessiste e quasi patetiche, sottolineando come siano state percepite come fuori luogo. La discussione ha attirato l’attenzione sui toni e sui contenuti delle dichiarazioni, sollevando interrogativi sulla sensibilità nel linguaggio pubblico e politico. La vicenda si è sviluppata in un contesto di polemiche più ampie riguardo alle espressioni usate in ambito istituzionale.

Serena Bortone ha criticato con toni duri la battuta di Ignazio La Russa che ha innescato forti polemiche di recente. Il presidente del Senato, la scorsa settimana, è stato chiamato a Palazzo Giustiniani a fare gli onori di casa per un convegno su minori ed educazione organizzato dalla deputata di Noi Moderati, Mara Carfagna. In platea c’è anche stata l’ex ministra berlusconiana, Mariastella Gelmini. La Russa, a un certo punto, ha detto che poi ci sarebbe stata una “seduta a tre” con Gelmini e Carfagna. “Che non è male”, ha chiosato ammiccando verso il pubblico. Molti hanno ritenuto la battuta sessista e volgare. Serena Bortone critica La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Serena Bortone critica La Russa per la frase sessista su Gelmini e Carfagna: "Machista, quasi patetica"

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