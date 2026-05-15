Durante una recente occasione ufficiale, il presidente del Senato ha pronunciato una frase che ha generato polemiche. La frase, inizialmente considerata un saluto formale, è stata poi contestata dalle opposizioni, che l’hanno definita sessista. La discussione si è concentrata sulla valutazione del linguaggio usato durante l’incontro con alcune ministre, coinvolgendo anche altre figure istituzionali che erano presenti. La vicenda ha portato a commenti e critiche pubbliche, trasformando un momento istituzionale in un caso di attenzione mediatica.

Doveva essere un semplice saluto istituzionale, invece si è trasformato in un caso che ha investito il presidente del Senato Ignazio La Russa. Nell'occhio del ciclone è finita una frase detta dalla seconda carica dello Stato durante il discorso di apertura dei lavori del convegno "SAFE. Social - Adolescenti - Famiglie - Educazione", organizzato dalla deputata di Noi moderati Mara Carfagna e ospitato ieri da Palazzo Giustiniani: «Purtroppo potrò restare per poco tempo, ma mi hanno promesso Mara Carfagna e Stella Gelmini che faremo apposta una seduta a tre - che non è male con la Gelmini e la Carfagna. - per darmi un po' più di elementi». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Russa e la "seduta a tre" con Carfagna e Gelmini, le opposizioni: "Da lui frase sessista"

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La Russa: Non male una seduta a tre con Carfagna e Gelmini

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Le parole di Ignazio #LaRussa al convegno 'SAFE' non sono l'ennesima gaffe istituzionale, ma la misura esatta del suo machismo da osteria. Che la seconda carica dello Stato si senta in diritto di ironizzare su una 'seduta a tre' con le colleghe Carfagna e Gel x.com

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