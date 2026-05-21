Seregno voglia di crescere | La rinascita è completata

A Seregno, si respira un’aria di cambiamento mentre la stagione si avvicina. La squadra ha annunciato l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, mentre si preparano diverse novità per il futuro. La società ha dichiarato che il processo di rinascita è stato completato, con l’obiettivo di rafforzare il progetto e puntare a risultati importanti. La squadra si sta riorganizzando e sono in corso diverse operazioni di mercato. La situazione si fa interessante con molte mosse già pianificate.

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