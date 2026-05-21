Seregno voglia di crescere | La rinascita è completata
A Seregno, si respira un’aria di cambiamento mentre la stagione si avvicina. La squadra ha annunciato l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, mentre si preparano diverse novità per il futuro. La società ha dichiarato che il processo di rinascita è stato completato, con l’obiettivo di rafforzare il progetto e puntare a risultati importanti. La squadra si sta riorganizzando e sono in corso diverse operazioni di mercato. La situazione si fa interessante con molte mosse già pianificate.
Seregno FBC 202627, c’è tanta carne al fuoco. Quasi troppa. Un nuovo direttore sportivo – Gianni Pizzi – un nuovo club manager – Alessio Sangalli – un’importante collaborazione con l’Alcione che porterà in dote alla prima squadra azzurra tra gli 8 e i 12 calciatori nell’orbita Orange, quindi non solo della Primavera (e, chissà, magari anche qualche partita di Serie C al Ferruccio.), gli allenamenti al pomeriggio, un presidente onorario Alfredo Varini che dice addio ("orgoglioso di avere contribuito alla rinascita di questa società") e sicuramente un nuovo allenatore. In pole-position c’è Giuseppe Scavo. "Dopo due campionati interi, volge al termine la fase della rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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