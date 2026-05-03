Matteo Arnaldi si è aggiudicato il torneo Challenger di Cagliari, sconfiggendo in finale il tennista polacco Hurkacz. La vittoria segna il ritorno alla vittoria dell’atleta italiano dopo un periodo complicato, chiudendo una settimana che ha visto un miglioramento nelle sue prestazioni. La partita conclusiva si è disputata sui campi della città sarda, con Arnaldi che ha concluso il match con una vittoria convincente.

Completa la sua settimana da favola Matteo Arnaldi che torna finalmente a gioire dopo mesi difficili. Nella finale del torneo Challenger di Cagliari l’azzurro, numero 103 ATP, piega il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero sei, 6-4 6-4 in un’ora e quarantaquattro minuti. Il ligure infila il break dell’1-0 sul rovescio in rete dell’avversario. Una prima frazione che si snoda sugli strappi dei due contendenti registra i tre giochi consecutivi della testa di serie numero sei che allunga sul 3-1. L’italiano però non molla, spinge da fondo e, sull’errore di rovescio del polacco, timbra il 3-2, tiene per la prima volta il servizio per il 3-3 e, sul diritto in rete del rivale, firma il quinto break in sette giochi per il 4-3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arnaldi piega Hurkacz in finale e vince il Challenger di Cagliari! Completata la settimana della rinascita

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