Lecce maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo | muore 17enne

A Lecce, tre persone stavano maneggiando una pistola trovata in casa quando accidentalmente si è attivato il colpo, causando la morte di un 17enne. Secondo i primi accertamenti della polizia, i soggetti coinvolti non si sarebbero resi conto della presenza di un proiettile nella pistola. La tragedia si è verificata in un contesto domestico, portando all'intervento immediato delle forze dell'ordine.

Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. È accaduto nella serata di domenica 19 aprile a Lecce, nell'abitazione in cui il giovane, di nazionalità bulgara, viveva con il fratello di 28 anni. In casa c'era anche un loro amico. Secondo i primi accertamenti della polizia, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia., Stando ai primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, il caricatore dell'arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l'arma premendo il grilletto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne Notizie correlate Lecce, 17enne morto in casa con un colpo di pistola. Si indaga: ipotesi incidente o gesto volontarioÈ morto a 17 anni con un colpo di pistola che probabilmente è partito dalla sua stessa mano. Lecce: colpo di pistola alla testa, morto 17enne In serataUn dramma si è consumato a Lecce nella tarda serata di ieri, dove intorno alle ore 23, un 17enne di origine bulgara è morto dopo essere stato ferito... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo, muore 17enne. Maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo, muore 17enneUn 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. (ANSA) ... ansa.it Lecce, morto un 17enne dopo un colpo di pistola alla testa. Ipotesi gioco mortaleSecondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, che si sono basati sulle testimonianze raccolte, l’episodio sarebbe riconducibile a un gesto imprudente trasformato in ... ilmattino.it