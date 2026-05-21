Parte un colpo di pistola mentre guardano la partita Palermo-Catanzaro | agente municipale ferito

Durante la visione della partita Palermo-Catanzaro, un agente della polizia municipale è stato accidentalmente colpito al bacino da un collega che stava maneggiando una pistola. L’incidente si è verificato all’interno di una abitazione a Palermo, dove l’agente si trovava insieme ad altri colleghi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e fornire assistenza. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Un agente della polizia municipale è stato ferito accidentalmente al bacino con un colpo di pistola da un collega, mentre si trovava in casa a Palermo insieme ad altri agenti per vedere la partita di calcio Palermo- Catanzaro. Secondo quanto hanno raccontato gli agenti del comando di polizia municipale, assunti da poco, stavano maneggiando l’arma per fare le prove di sicurezza quando è partito il colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano. L'agente è stato operato nel corso della nottata ed è stata estratta l’ogiva. «Abbiamo ricevuto notizie confortanti dall’ospedale - dice il comandante Angelo Colucciello - Il collega non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Parte un colpo di pistola mentre guardano la partita Palermo-Catanzaro: agente municipale ferito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubHis Daughter Worshipped a Champion… Never Knowing It Was Her Father Sullo stesso argomento Napoli, aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto: agente ferito con sprayRione Vasto, ieri sera aggredita pattuglia della Polizia Municipale in piazza Principe Umberto. Pitbull azzanna una poliziotta alla caviglia, agente esplode un colpo di pistola in ariaUna lite in strada per un pitbull senza museruola e una agente morsa alla caviglia dal cane, con un collega che ha sparato un colpo di pistola in... Il Catanzaro perde la partita ma avanza alle finali dei playoff di Serie B grazie al punteggio complessivo [Palermo 2:0 Catanzaro (2:3 agg.)] reddit Parte un colpo di pistola mentre guardano la partita Palermo-Catanzaro: agente municipale feritoUn agente della polizia municipale è stato ferito accidentalmente al bacino con un colpo di pistola da un collega, mentre si trovava in casa a Palermo insieme ad altri agenti per vedere la partita di ... gazzettadelsud.it Agente della municipale ferisce collega con il colpo di pistola durante la partita del PalermoUn agente della polizia municipale è stato ferito accidentalmente da un collega mentre si trovava in casa nella zona di via Oreto insieme altri agenti per vedere in televisione la partita del Palermo. blogsicilia.it