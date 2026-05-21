Sequestro officina il tribunale di Avellino ordina la restituzione delle attrezzature

Il tribunale di Avellino, seconda sezione penale, ha emanato un'ordinanza il 21 maggio 2026 che prevede la restituzione di alcune attrezzature sequestrate in un’officina. La decisione si riferisce a un sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari il 30 ottobre 2025. La persona coinvolta ha 38 anni ed è originaria di Atripalda. È assistita dall’avvocato Carmine Ruggero.

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