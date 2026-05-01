Mesagne | il Tribunale ordina la restituzione delle mense scolastiche

Il Tribunale di Bari ha emesso un'ordinanza che impone al Comune di Mesagne di restituire le attrezzature relative alle mense scolastiche alla società Ladisa srl. La decisione si basa su una richiesta avanzata dalla ditta, riguardante la restituzione di materiali utilizzati per il servizio di ristorazione nelle scuole del territorio. La vicenda riguarda questioni contrattuali tra le parti coinvolte e si risolve con questa disposizione giudiziaria.

? Cosa sapere Il Tribunale di Bari ordina al Comune di Mesagne la restituzione delle attrezzature Ladisa srl.. L'ente locale dovrà pagare 7.600 euro di spese legali per il contenzioso iniziato nel 2020.. Il Tribunale di Bari ha ordinato al Comune di Mesagne di restituire alla società Ladisa srl le attrezzature per la mensa scolastica, condannando l’ente locale al pagamento di 7.600 euro per le spese legali dopo una disputa iniziata nel 2020. La sentenza della sezione specializzata in materia di imprese ha messo fine a un lungo contenzioso che ha coinvolti i tribunali di Brindisi e Bari. Al centro della vicenda, depositata il 27 aprile, c’è la proprietà dei beni utilizzati per il servizio di ristorazione nelle scuole del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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