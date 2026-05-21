Sequestro e torture per un debito da riscuotere ma era l’uomo sbagliato Ore di paura un arresto e sette indagati

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo che conduce una vita normale e rispettosa delle leggi è stato vittima di un episodio violento legato a un errore di identità. È stato scambiato per un'altra persona coinvolta in un’attività di traffico di droga e sottoposto a sequestro e torture per diverse ore. L’episodio si è verificato ieri e ha portato all’arresto di un uomo, mentre sette persone sono state portate sotto indagine. La vicenda si è svolta nella provincia di Pistoia.

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Pistoia, 21 maggio 2026 – Conduce una vita dedita al lavoro e al rispetto della legge, ma per un tragico scherzo del destino è stato scambiato per un’altra persona, coinvolta nel traffico di droga, e torturato per ore e ore. La notte del 3 luglio 2024 un commando di almeno cinque persone lo prelevò dalla sua abitazione, a Pistoia, e lo condusse in un’area isolata e boschiva di Calenzano. Un uomo di origine marocchina venne sottoposto fino all’alba a ripetute violenze fisiche, umiliazioni e minacce di morte. Le botte e le umiliazioni servivano a ottenere il pagamento di una somma di denaro o la restituzione di un’ingente partita di stupefacenti che i sequestratori ritenevano fosse stata sottratta dalla vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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