Una coppia di Carsoli aveva acquistato un biglietto di Gratta e Vinci che inizialmente sembrava aver vinto 500.000 euro. Tuttavia, successivamente è emerso che il numero indicato sul biglietto era errato, rendendo vana la vincita. La scoperta ha provocato disappunto e sconcerto tra i coinvolti, mentre i controlli ufficiali hanno confermato la presenza di un errore nel numero stampato sul biglietto.

Gratta e Vinci da 500mila euro: cosa è successo davvero a Carsoli?. Sembrava la classica storia da sogno: un Gratta e Vinci, una vincita da 500mila euro, un bar in festa e una vita pronta a cambiare. E invece, a Carsoli, tutto si è trasformato in una beffa clamorosa. Il motivo? Un numero letto male. Quel “13” che aveva fatto esplodere la gioia era in realtà un 43 non completamente grattato. Un dettaglio minuscolo, ma sufficiente a ribaltare completamente la situazione. A stabilirlo sono stati i tecnici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno esaminato il tagliando depositato in banca: nessuna vincita, nessun premio da riscuotere. Come un errore ha cambiato tutto: il numero grattato male. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gratta e Vinci da 500mila euro… ma era un errore: il numero sbagliato distrugge una coppia

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La storia del Gratta e vinci da 500mila euro che aveva fatto saltare una coppia si è chiusa nel modo più beffardo possibile - facebook.com facebook

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