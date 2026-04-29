Scovati oltre sedici chilogrammi di hashish in casa | maxi sequestro della Polizia un uomo in arresto
Durante una vasta operazione di polizia nel Ravennate, sono stati trovati e sequestrati oltre sedici chilogrammi di hashish in un’abitazione. Un uomo è stato arrestato durante l’intervento della Squadra Mobile, che ha condotto una serie di controlli mirati contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’intera operazione si è svolta nella giornata di ieri, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga nella zona.
Una maxi sequestro di droga è stato messo a segno nel Ravennate. Nel corso della mattinata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato una articolata operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con il personale della Squadra Mobile di Ravenna che, nell’ambito di attività.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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