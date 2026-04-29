Scovati oltre sedici chilogrammi di hashish in casa | maxi sequestro della Polizia un uomo in arresto

Durante una vasta operazione di polizia nel Ravennate, sono stati trovati e sequestrati oltre sedici chilogrammi di hashish in un’abitazione. Un uomo è stato arrestato durante l’intervento della Squadra Mobile, che ha condotto una serie di controlli mirati contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’intera operazione si è svolta nella giornata di ieri, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga nella zona.