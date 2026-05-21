Senza patente da quasi 20 anni e su un' auto non assicurata intestata a un morto | fermato nel Milanese
Durante un normale controllo di polizia nel Milanese, gli agenti hanno fermato un veicolo privo di assicurazione e con targa intestata a una persona deceduta. È stato scoperto che il conducente non aveva la patente da circa vent'anni. L'auto è risultata essere intestata a una persona defunta, e l'uomo al volante non aveva mai conseguito la patente. La scena si è verificata lungo via dei Cerri, nei pressi di San Vittore Olona, e ha portato alla segnalazione di diverse violazioni.
Un controllo di routine si è trasformato nella scoperta di una clamorosa serie di violazioni lungo via dei Cerri, al confine con San Vittore Olona. Gli agenti della polizia locale di Cerro Maggiore hanno fermato un automobilista che, da quasi vent'anni, circolava indisturbato senza aver mai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
PATENTI E ASSICURAZIONI - TROPPE COMPLICAZIONI!
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Alla guida senza patente da 18 anni, privo di assicurazione e con l’auto intestata a um mortoCerro Maggiore (Milano) – Guidava senza patente da quasi vent’anni, al volante di un veicolo privo di assicurazione e intestato addirittura a una...