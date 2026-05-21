Senza patente da quasi 20 anni e su un' auto non assicurata intestata a un morto | fermato nel Milanese

Durante un normale controllo di polizia nel Milanese, gli agenti hanno fermato un veicolo privo di assicurazione e con targa intestata a una persona deceduta. È stato scoperto che il conducente non aveva la patente da circa vent'anni. L'auto è risultata essere intestata a una persona defunta, e l'uomo al volante non aveva mai conseguito la patente. La scena si è verificata lungo via dei Cerri, nei pressi di San Vittore Olona, e ha portato alla segnalazione di diverse violazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui