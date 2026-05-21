Senza patente da quasi 20 anni e su un' auto non assicurata e intestata a un morto | fermato nel Milanese

Durante un normale controllo di routine nel Milanese, gli agenti hanno scoperto un'auto senza assicurazione e intestata a una persona deceduta. L'auto non era in possesso di patente da circa 20 anni. L'intervento si è svolto lungo via dei Cerri, vicino a San Vittore Olona, e ha portato alla scoperta di diverse irregolarità legate al veicolo e al conducente. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.

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