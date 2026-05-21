Senza patente da quasi 20 anni e su un' auto non assicurata e intestata a un morto | fermato nel Milanese
Durante un normale controllo di routine nel Milanese, gli agenti hanno scoperto un'auto senza assicurazione e intestata a una persona deceduta. L'auto non era in possesso di patente da circa 20 anni. L'intervento si è svolto lungo via dei Cerri, vicino a San Vittore Olona, e ha portato alla scoperta di diverse irregolarità legate al veicolo e al conducente. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni.
Un controllo di routine si è trasformato nella scoperta di una clamorosa serie di violazioni lungo via dei Cerri, al confine con San Vittore Olona. Gli agenti della polizia locale di Cerro Maggiore hanno fermato un automobilista che, da quasi vent'anni, circolava indisturbato senza aver mai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
PATENTI E ASSICURAZIONI - TROPPE COMPLICAZIONI!
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