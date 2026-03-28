In fuga su un’auto rubata ubriaco e senza patente | 26enne fermato dopo un inseguimento folle

Un giovane di 26 anni è stato fermato dopo un inseguimento in auto che ha coinvolto i Carabinieri e la Polizia Locale. L’uomo, alla guida di un veicolo rubato, era ubriaco e senza patente. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto del soggetto, che ha tentato di scappare durante il tentativo di controllo.

I Carabinieri della Tenenza di Zingonia, in sinergia con la Polizia Locale di Verdellino, hanno tratto in arresto S.M., marocchino 26enne irregolare sul territorio nazionale, con precedenti penali, destinatario di foglio di via obbligatorio dal Comune di Treviglio, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida in stato di ebbrezza e violazioni in materia di norme sulla immigrazione. La vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 24 marzo 2026 a Verdellino. L’uomo, alla guida di una Citroen C4, ha omesso deliberatamente di fermarsi all’alt intimato da parte di una pattuglia della Polizia Locale di Verdellino, ingaggiando un inseguimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Sorpreso alla guida di un'auto rubata, ubriaco e senza patente: denunciato dai CarabinieriI carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì. FERMATI CON L'AUTO RUBATA, AGGREDISCONO I CARABINIERI, ARRESTATI DUE MAROCCHINI | 21/01/2026 Altri aggiornamenti su In fuga su un'auto rubata ubriaco e... Temi più discussi: Inseguimento a Romano: due minorenni in fuga si schiantano su un’auto rubata; Folle inseguimento da Ostia a San Paolo: rubano un'auto e scappano per 25 km, poi lo schianto; Rio Pusteria, fuga sulla statale: fermata un’auto con cocaina; Ostia, fuggono su un'auto a noleggio rubata e si schiantano contro una pattuglia della polizia. In fuga su un’auto rubata, ubriaco e senza patente: 26enne fermato dopo un inseguimento folleIntervento congiunto di Polizia Locale e Carabinieri: dopo aver tamponato una vettura in sosta ha provato senza successo a dileguarsi a piedi, ma si è ferito scavalcando la recinzione di un'azienda ... bergamonews.it Folle inseguimento da Ostia a San Paolo: rubano un'auto e scappano per 25 km, poi lo schiantoQuasi 25 chilometri in fuga a tutta velocità per le strade della Capitale. Da Ostia a San Paolo, dove la corsa di tre persone a bordo di un'auto a noleggio rubata poco prima è finita contro la parte ... romatoday.it I ladri hanno agito a volto coperto e sono ancora in fuga - facebook.com facebook Assalto al bancomat a Cupello, malviventi in fuga x.com