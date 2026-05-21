Senza fiato di Birthh | Di musica non vivo ma rende tollerabile il dolore Dormo sui divani e ci investo tutto
Birthh ha pubblicato l'ultimo album "Senza fiato", che la conferma come una delle migliori cantautrici italiane. In questa intervista ne racconta la genesi, il passaggio tra New York e l'Italia, le difficoltà di vivere di musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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