Senza fiato di Birthh | Di musica non vivo ma rende tollerabile il dolore Dormo sui divani e ci investo tutto

Birthh ha pubblicato l'ultimo album "Senza fiato", che la conferma come una delle migliori cantautrici italiane. In questa intervista ne racconta la genesi, il passaggio tra New York e l'Italia, le difficoltà di vivere di musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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