Jannik Sinner ama Monte Carlo | Qui è tutto diverso Dormo nel mio letto conosco i ristoranti
Jannik Sinner si trova a Monte Carlo, dove risiede da tempo, e ha condiviso di sentirsi a casa in città. Per lui, partecipare al torneo Masters 1000 è un’occasione speciale, anche perché conosce bene i ristoranti e i luoghi più nascosti del circolo. La sua familiarità con il contesto locale rende l’esperienza di competizione ancora più significativa, rafforzando il suo legame con questa località.
Jannik Sinner a Monte Carlo ci vive, giocare il torneo 1000 è speciale, pure perché conosce ogni spigolo del luogo e del circolo. Sinner ha parlato delle sue sensazioni che gli fanno vedere il torneo in modo differente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Volée, servizio ed esperimenti in risposta: Sinner parte forte e vince all'esordio in doppio a Monte Carlo con Bergs; Sinner sfida Humbert: sai che è la 'sfida del cuore' di Dembélé?; Alcaraz sincero su Sinner: Mi ha sorpreso vederlo a Monte Carlo. È il momento di sporcarsi i calzini; Jannik Sinner s’arrête à Alcaraz et vise les Masters de Monte Carlo.
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