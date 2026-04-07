Jannik Sinner ama Monte Carlo | Qui è tutto diverso Dormo nel mio letto conosco i ristoranti

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si trova a Monte Carlo, dove risiede da tempo, e ha condiviso di sentirsi a casa in città. Per lui, partecipare al torneo Masters 1000 è un’occasione speciale, anche perché conosce bene i ristoranti e i luoghi più nascosti del circolo. La sua familiarità con il contesto locale rende l’esperienza di competizione ancora più significativa, rafforzando il suo legame con questa località.

Jannik Sinner a Monte Carlo ci vive, giocare il torneo 1000 è speciale, pure perché conosce ogni spigolo del luogo e del circolo. Sinner ha parlato delle sue sensazioni che gli fanno vedere il torneo in modo differente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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