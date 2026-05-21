Senza alcol sei più cool giovani e abuso di sostanze | la lezione del dottor Mariano Quartini
Il Lions Club San Valentino di Terni ha premiato due studenti del liceo “Renato Donatelli” con borse di studio, riconoscendo i migliori risultati scolastici nel biennio 2024-2025. La cerimonia si è svolta di recente, con la consegna delle borse di studio ai giovani che si sono distinti per il rendimento. Il dottor Mariano Quartini ha parlato di giovani e consumo di sostanze, sottolineando il messaggio che “senza alcol sei più cool”.
Il Lions Club San Valentino di Terni ha consegnato due borse di studio ad altrettanti studenti del liceo “Renato Donatelli” che sono risultati i migliori, come rendimento scolastico, nel biennio 2024-2025. I ragazzi premiati sono Mattia Pacelli (2A) e Maria Giulia Locci (3A). A loro è andato il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Program uses simulations to show Michigan teens dangers of substance use, drunk driving
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Abuso di sostanze a Bergamo, il 77% dei casi per alcol
Roma "stupefacente": come cambia l'abuso di sostanze nella Capitale. Dall'alcol alla cocaina: tutti i numeriGli ultimi dati sui nuovi utenti in cura nei Servizi per le dipendenze tracciano un quadro preoccupante sui nuovi utenti.