Senza alcol sei più cool giovani e abuso di sostanze | la lezione del dottor Mariano Quartini

Il Lions Club San Valentino di Terni ha premiato due studenti del liceo “Renato Donatelli” con borse di studio, riconoscendo i migliori risultati scolastici nel biennio 2024-2025. La cerimonia si è svolta di recente, con la consegna delle borse di studio ai giovani che si sono distinti per il rendimento. Il dottor Mariano Quartini ha parlato di giovani e consumo di sostanze, sottolineando il messaggio che “senza alcol sei più cool”.

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