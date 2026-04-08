A Bergamo, il 77% delle segnalazioni di abuso di sostanze riguarda l’alcol. Per tutto aprile si svolgono iniziative dedicate alla prevenzione dell’alcolismo, con l’obiettivo di informare sui servizi disponibili nella zona. La campagna mira a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’abuso di questa sostanza e a promuovere un più facile accesso ai supporti sanitari.

I DATI. Aprile è il mese della prevenzione alcologica: iniziative per far conoscere i servizi attivi sul territorio. Su 1.431 accessi ai Pronto soccorso, 1.109 riguardano chi beve troppo. «Sportelli dedicati per intercettare prima». Si consuma in tavola, come una qualsiasi altra bevanda. Ma a volte diventa un’insidia e un pericolo, fino a scivolare nell’abuso e nella dipendenza. L’altra faccia dell’alcol è nei numeri: ad esempio, nei circa tre bergamaschi che ogni giorno, in media, finiscono in Pronto soccorso per un’intossicazione da alcol. La bussola è nei dati elaborati nei mesi scorsi dal Servizio epidemiologico dell’Ats di Bergamo: in un anno sono stati 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Abuso di sostanze a Bergamo, il 77% dei casi per alcol

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