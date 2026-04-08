Abuso di sostanze a Bergamo il 77% dei casi per alcol

Da ecodibergamo.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, il 77% delle segnalazioni di abuso di sostanze riguarda l’alcol. Per tutto aprile si svolgono iniziative dedicate alla prevenzione dell’alcolismo, con l’obiettivo di informare sui servizi disponibili nella zona. La campagna mira a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’abuso di questa sostanza e a promuovere un più facile accesso ai supporti sanitari.

I DATI. Aprile è il mese della prevenzione alcologica: iniziative per far conoscere i servizi attivi sul territorio. Su 1.431 accessi ai Pronto soccorso, 1.109 riguardano chi beve troppo. «Sportelli dedicati per intercettare prima». Si consuma in tavola, come una qualsiasi altra bevanda. Ma a volte diventa un’insidia e un pericolo, fino a scivolare nell’abuso e nella dipendenza. L’altra faccia dell’alcol è nei numeri: ad esempio, nei circa tre bergamaschi che ogni giorno, in media, finiscono in Pronto soccorso per un’intossicazione da alcol. La bussola è nei dati elaborati nei mesi scorsi dal Servizio epidemiologico dell’Ats di Bergamo: in un anno sono stati 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

abuso di sostanze a bergamo il 77 dei casi per alcol
© Ecodibergamo.it - Abuso di sostanze a Bergamo, il 77% dei casi per alcol

Roma "stupefacente": come cambia l'abuso di sostanze nella Capitale. Dall'alcol alla cocaina: tutti i numeriGli ultimi dati sui nuovi utenti in cura nei Servizi per le dipendenze tracciano un quadro preoccupante sui nuovi utenti.

SOPSI 2026: abuso di sostanze e alcol, una costante nei pazienti psichiatrici autori di reatoDal 18 al 20 febbraio si è svolto a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI).

Temi più discussi: Abuso di sostanze, il 77% dei casi per alcol; Dipendenze in aumento tra i giovani, all’Unical nasce #UNInDipendenti; Spaccio di droga, aggressioni e liti furibonde: il questore chiude un bar in Borgo Venezia; Polizia e unità cinofila entrano in classe: lezione agli studenti su droghe e legalità.

abuso di abuso di sostanze aAbuso di sostanze, il 77% dei casi per alcol. Aprile è il mese della prevenzione alcologica: iniziative per far conoscere i servizi attivi sul territorio. Su 1.431 accessi ai Pronto soccorso, 1.109 riguardano chi beve troppo. «Sportelli dedicat ... ecodibergamo.it

abuso di abuso di sostanze aAprile, mese della prevenzione sull'abuso di alcol: le iniziative dell'Ausl col volontariatoAprile offre un’importante occasione per accendere i riflettori su un problema di salute causato dall’uso-abuso di alcol: in Europa, il consumo di questa sostanza è responsabile di circa 1 milione di ... parmatoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.