A Roma, il fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti continua a rappresentare una problematica diffusa, con variazioni nell’incidenza tra i diversi quartieri della città. Le statistiche indicano un aumento dei casi di abuso di alcol e cocaina, con dati che evidenziano come queste sostanze siano ancora ampiamente utilizzate nel territorio. I numeri raccolti dalle autorità mostrano una situazione in evoluzione, diversa a seconda delle zone analizzate.

Gli ultimi dati sui nuovi utenti in cura nei Servizi per le dipendenze tracciano un quadro preoccupante sui nuovi utenti. Dagli oppiacei al gioco d'azzardo: quali sono le dipendenze più diffuse a Roma e dove Le dipendenze da sostanze stupefacenti restano ancora un problema per Roma. Con caratteristiche che cambiano a seconda dei territori. Nel territorio della Asl Roma 3, che copre un territorio che spazia da Monteverde a Ostia, aumenta il numero di coloro che hanno un problema con l'alcol, mentre nella Roma 2 a crescere nei Serd, i servizi pubblici per le dipendenze, è soprattutto il numero di chi è dipendente dalla cocaina. I disperati del Quarticciolo in pasto ai social per fare views. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Roma "stupefacente": come cambia l'abuso di sostanze nella Capitale. Dall'alcol alla cocaina: tutti i numeri

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